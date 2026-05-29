Mary K. (Bruzek) McDonald, 87

Mary K. (Bruzek) McDonald, age 87, formerly of Roseville, passed away on May 25, 2026. Mary was born March 14, 1939.
Preceded in death by husband, Dr. William McDonald; parents, Ben & Katharine (Heinen) Bruzek; and sister, Sally Schmid.
Survived by daughters, Ann Murray (David Eisenlord), Susie (Ron) Burke, and Katie (Jerry) Clark; grandsons, Joshua, Andrew, McCarthy, and Riley; sister, Peggy (Tom) Baldwin; and brother-in-law, Gene (Ann) Schmid.
Visitation 9:30 - 10:30 a.m. on Friday, June 5, at the Church of St. Therese, 18323 Minnetonka Blvd., Deephaven, MN followed by a Mass of Christian Burial at 10:30 a.m.
Private interment at Roselawn Cemetery.